Deborah Secco fala sobre atuar na mesma novela que o marido Hugo Moura

O próximo papel de Deborah Secco, 38 anos, na telinha tem um gosto especial. Além do destaque como intérprete da vilã Karola na novela Segundo Sol, que substituirá O Outro Lado do Paraíso, seu marido Hugo Moura também está no elenco. Casados há dois anos, eles são pais da pequena Maria Flor, 2 anos.

“Ele fez teste há muito tempo. Acabaram me chamando e não chamaram ele. A gente meio que esqueceu disso. Ele já estava com outros projetos, outras coisas”, disse a atriz ao site Purepeople. “Nós ainda não gravamos juntos, mas devemos nos encontrar e acho que vai ser sensacional. Adriana (Esteves) já brincou que toda vez que passar por ele vai falar: ‘Karolaaa’ (risos). É uma coisa que ele queria há tanto tempo, com uma oportunidade tão incrível, com atores e diretores incríveis”.

O enredo da novela, que tem estreia prevista para 14 de maio, gira em torno da história de Beto Falcão (Emílio Dantas), cantor ícone do Axé nos anos 1990 que está em decadência no fim da década. A notícia de que ele morreu faz com que suas vendas disparem, por isso, ele é convencido pelo irmão Remy (Vladimir Brichta) e pela namorada Karola, personagem de Deborah, de que se manter morto é o melhor a fazer.

Com isso, ele se refugia em uma ilha da Bahia com outra identidade e se apaixona por Luzia (Giovanna Antonelli). No entanto, o fantasma de seu passado atormenta o seu presente e destrói a sua vida e a de sua amada – com uma mãozinha da vilã Karola, é claro.

Depois de uma passagem de tempo que traz os personagens a 2018, o acerto de contas com o destino pode cobrar justiça das atitudes de Remy, Karola e Laureta (Adriana Esteves), enquanto Luzia vai lutar pela reconstrução de sua família, que foi despedaçada há quase 20 anos. Essa é sua nova chance, por isso o título Segundo Sol.

Laureta é quem instrui Karola em suas atitudes vilãnescas. A personagem de Adriana Esteves é uma promoter de eventos em Salvador que usa sua profissão de fachada para agenciar garotos de programa e Robinho, personagem de Hugo, é um deles.

Após um mês de gravações em Salvador e no Sul da Bahia, as cenas passaram a ser rodadas no dia 12 de abril nos Estúdios Globo e em locações externas no Rio de Janeiro. Segundo o GShow, cidades cenográficas foram criadas especialmente para Segundo Sol, já que a trama se passa em terras baianas.

A primeira chamada da novela foi divulgada na segunda-feira (23). Veja: