Após críticas, Xuxa apresentará reality de drags na Amazon Prime

Xuxa Meneghel se montou de drag queen para anunciar seu novo contrato com a Amazon Prime Video, apresentando o reality Caravana das Drags junto de Ikaro Kadoshi. O programa ainda não tem data definida para estreia na plataforma.

A notícia, no entanto, não agradou o público. Desde agosto, quando surgiram especulações de que Xuxa seria a apresentadora da versão brasileira do RuPaul ‘s Drag Race, sucesso internacional, começaram as reclamações. Na internet, as pessoas diziam que prefeririam que uma drag comandasse o programa.

A apresentadora não reagiu bem às críticas. Na época, a drag Paulette Pink, amiga pessoal de Xuxa, afirmou em um vídeo que ela estava chateada com toda a rejeição.

Com as recentes novidades, a Rainha dos Baixinhos fez questão de mostrar sua felicidade. “Para muitos que torceram o nariz, aviso que vou me divertir muito. Beijos a toda a comunidade LGBTQIA+ e para quem os respeitam. E beijinho, beijinho, tchau, tchau aos preconceituosos”, escreveu em seu perfil do Instagram.

A equipe do streaming também comunicou a notícia aos internautas através do Twitter. “Já que vocês adoram uma fofoca, vim aqui trazer a real: Xuxa e Ikaro Kadoshi vão apresentar meu novo reality show. #CaravanaDasDrags vem muito aí”, diz o post da Amazon Prime.

O reality show marcará a volta às telas de Xuxa, já que é o primeiro programa que apresentará após ter saído da Record, em 2020.

A produção vai acompanhar um grupo de drag queens em uma viagem pelo Brasil dentro de um ônibus repleto de adornos e decorações extravagantes. As regiões brasileiras serão homenageadas na competição à medida que as artistas drags de todo país viajam pelas diferentes cidades.

Além disso, o reality terá um grupo de jurados, formado pelas apresentadoras e convidados especiais de cada parte do Brasil. A cada episódio uma competidora é eliminada, até sobrarem apenas as finalistas.