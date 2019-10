Xexéu, ex-vocalista do Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

Xexéu, ex-vocalista do grupo Timbalada, foi internado em uma clínica de reabilitação em Salvador nesta quarta-feira (2). Segundo o empresário do cantor, Vianey do Vale, ele teve uma recaída com o uso de bebidas alcoólicas e ficou quatro dias desaparecido. No último fim de semana, foi divulgado um vídeo em que Xexéu aparece pedindo dinheiro nas ruas de Salvador.

“Estava há dois meses sem falar com o Xexéu porque a agenda de shows dele só começaria a ficar movimentada mais perto do fim do ano. Nesta semana, eu recebi o vídeo e fiquei chateado. Ele sempre foi um cara muito profissional. Infelizmente, ele teve uma recaída, mas ele não é usuário recorrente. Ele também toma remédios controlados para dormir”, disse o empresário em entrevista à QUEM.

Ex-vocalista do Timbalada, Xexéu é visto pedindo ajuda nas ruas de Salvador e aparência choca. pic.twitter.com/vi830VKyeC — Fábia Oliveira (@oliveirafabia7) October 1, 2019

Vianey afirmou que o vídeo foi gravado no fim de semana, enquanto o cantor estava desaparecido. Ele foi encontrado na terça (1) e na quarta-feira (2) já foi encaminhado para a reabilitação. Xexéu vinha se dividindo entre Salvador, onde mora a família, e São Paulo, onde faz a divulgação de seu trabalho. O cantor tem três shows agendados fora do Brasil, ainda este ano, na Finlândia, Suíça e Itália.

Na terça-feira, Xexéu deu uma entrevista ao Bahia News, em que disse ter ficado muito triste com a exposição do caso e afirmou não ter tido uma recaída. “Não vou comentar sobre isso porque foi muito antiético pra mim. Eu fico muito chateado com as pessoas que gostam de viralizar. Se eu tivesse usando drogas, eu não falaria essas palavras que estou falando hoje. Não preciso de tratamento, porque eu não estou dependente da droga. Se eu estivesse precisando de tratamento, eu já teria feito porque não sou maluco”.

O cantor também falou sobre sua volta aos palcos na entrevista. “Eu tô sem credibilidade. Eu assumo muito quem eu sou. Hoje eu não tenho oportunidade na música, eu não me humilho pra poder tocar. Mas no momento que a gente voltar, a gente vai trazer alegria. A alegria do povo no coração de quem canta a verdade. O dinheiro é só consequência”, finalizou.

Confira um trecho da entrevista:

