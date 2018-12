Bonner vai a espetáculo de Fátima Bernardes acompanhado pela atual esposa

Fátima Bernardes fez uma apresentação de dança no último sábado (8) com a companhia Carlota Portella. O espetáculo aconteceu no teatro da UERJ, no Rio. Ela chegou ao local com o namorado Túlio Gadelha, que sofreu recentemente com um quadro de trombose.

Quem também compareceu foi William Bonner e a sua atual esposa Natasha Dantas. Eles se casaram em uma cerimônia pequena em São Paulo e depois fizeram uma festa no Rio.

Veja fotos:

