Whindersson mostra pés sujos de óleo em praia de Alagoas

Whindersson Nunes e sua esposa Luisa Sonza foram pegos de surpresa na última quinta (25). De férias em Barra de São Miguel, em Alagoas, o youtuber compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo com manchas de óleo em seus pés, depois uma caminhada pela praia.

“Acabei de postar um vídeo com as datas (dos shows) e todo mundo achando muito bonita a praia e falando: ‘que legal que o óleo não chegou aí’. Por bem, vou mostrar para vocês um casal de fãs que eu pedi para tirar uma foto de como os pés deles ficaram após uma caminhada na praia”, contou ele que em seguida compartilhou a foto dos pés manchados pelo óleo.

O youtuber pediu para tirar foto dos pés de dois fãs para mostrar o óleo

Ele revelou que encontrou óleo em seus pés e nos de Luisa Sonza.“Eu e a Luisa descemos para ver o mar, não caminhamos muito e já sentamos. Quando os fãs vieram mostrar o pé e o tanto de óleo, eu e Luisa olhamos os nossos pés e caramba, tinha óleo também. Para vocês verem como está a situação”, explicou.

As primeiras praias atingidas pelo óleo foram em Pernambuco no final do mês de agosto. Segundo informações do Ibama, a contaminação já se espalhou por nove Estados do Nordeste, e afetou mais de 200 praias.

