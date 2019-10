Wanessa Camargo desabafa sobre separação dos pais em música

A nova música de Wanessa Camargo traz um desabafo da cantora sobre a separação dos pais. Lançada na última sexta-feira (18), Por Favor ainda traz um videoclipe que deixa bem explícito como é estar diante da situação.

A música produção de Wanessa traz, em sua letra, versos do tipo “Como posso escolher entre ele e você? Entre ela e você?”.

Além disso, na produção visual, toda em preto e branco, cenas da infância da cantora são resgatadas e a artista aparece, em diversas passagens, tendo que escolher entre um homem e uma mulher – uma forte referência à separação de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

Atualmente, os pais de Wanessa travam uma briga na justiça e a separação não está amistosa. Zilu cobra de Zezé um revisão do acordo de divórcio para a partilha de bens do casal com a alegação de que foi enganada pelo ex-marido.

“Essa música é uma conexão para quem viveu e vive essa situação, como eu vivi e vivo, né, essa ruptura familiar, que é uma separação de pais. É uma dor em qualquer família. E falar disso está sendo libertador pra mim. Principalmente da forma que eu acho que tem que ser feita. Então essa música tem uma papel na minha vida muito importante. Não é fácil, não interessa a idade. Filhos que veem os seus pais se separando, passam por esse processo doloroso”, disse a cantora no Instagram.

