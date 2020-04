Biografia sobre Harry e Meghan revelará segredos da Família Real

Era para ter sido lançado em abril, mas com a pandemia o livro foi adiado para agosto. E quanto mais tempo eles têm, mais histórias acumulam para contar. Jornais britânicos divulgaram hoje (26) o que deve estar deixando a Família Real preocupada. Em agosto leitores de todo o mundo terão acesso a uma nova biografia sobre Meghan Markle e príncipe Harry, que vai incluir a versão dos dois para todos os fatos do último ano.

O livro, “Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan,” (Definitivamente Modernos Royals: O mundo real de Harry e Meghan), tem 320 páginas e já está em pré-venda no Reino Unido. Os autores são dois repórteres que o casal já manifestou no passado gostar muito, Omid Scobie, da Bazaar, e Carolyn Durand, da Elle e Oprah Magazine.

Oficialmente nem Harry nem Meghan confirmaram envolvimento com a obra, mas os jornais desconfiam de que eles estariam seguindo o exemplo da princesa Diana quando ela quis dar a versão dela para sua história. Na época. ela não apenas conversou em segredo com o autor, Andrew Norton, como também pediu à amigos que conversassem com ele. O livro de Diana se tornou um best-seller e revelou momentos íntimos da família que até hoje repercutem.

O livro de Meghan e Harry vai começar com o afastamento do casal do papel de royal seniors, com todos os detalhes que teriam levado ao rompimento e eventual mudança para os Estados Unidos.

Enquanto isso, Harry e Meghan seguem em isolamento em Los Angeles, saindo de casa apenas para fazer trabalho voluntário. O dois comemoram o segundo aniversário de casamento no dia 19 de maio, mas antes vão celebrar o primeiro aniversário do pequeno Archie, no dia 6 de maio.