VMA 2010: confira a lista dos ganhadores

Show de Usher no Video Music Awards 2010

Foto: Reprodução

Tem gente que adora acompanhar o Red Carpet, enquanto outros ficam loucos com as apresentações de música. Mas, sem dúvida, o ponto alto do MTV Vídeo Music Awards 2010 é o momento da premiação e dos discursos – quem não se lembra do barraco de Kanye West em 2009?

E você, que está louca para saber quais artistas levantaram o astronauta de prata, pode deixar a ansiedade de lado. Nós divulgamos a lista completa dos ganhadores da premiação norte-americana. Confira!

Lista dos ganhadores do VMA 2010

A grande vencedora da noite foi a cantora Lady Gaga, com 6 prêmios pela música ”Bad Romance”, desbancando até o queridinho pop Justin Bieber. Veja a seguir lista completa dos ganhadores da noite.

Melhor clipe do ano

Lady Gaga – Bad Romance

Melhor clipe de artista feminino

Lady Gaga – Bad Romance

Melhor clipe de rock

30 Seconds to Mars – Kings and Queens

Melhor clipe de artista masculino

Eminem – Not Afraid

Melhor clipe pop

Lady Gaga – Bad Romance

Melhor clipe de hip hop

Eminem – Not Afraid

Melhor clipe de artista revelação

Justin Bieber com Ludacris – Baby

Melhor direção de arte

Florence + the Machine – Dog Days Are Over

Melhor coreografia

Lady Gaga – Bad Romance

Melhor fotografia

Jay-Z e Alicia Keys – Empire State of Mind

Melhor direção

Lady Gaga – Bad Romance

Melhor edição

Lady Gaga – Bad Romance

Melhores efeitos especiais

Muse – Uprising

Melhor inovação

The Black Keys – Tighten Up

Sobre o MTV VMA 2010

O que é: uma das maiores premiações da música pop norte-americana

Quando: 12 de setembro

Onde: Los Angeles, California, EUA

Evento transmitido no Brasi a partir das 22h pelo canal MTV