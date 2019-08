Gisele Bündchen posta foto rara amamentando a filha

Gisele Bündchen, que costuma ser bastante discreta em suas redes sociais, publicou um clique raro nesta sexta-feira (9). Na foto, a modelo aparece amamentando a filha caçula, Vivian, agora com 6 anos, quando ela era ainda um bebê.

“Um dos momentos mais especiais que compartilhei com meus filhos foi durante a amamentação. O olhar especial que você recebe e o sentimento de conexão são diferentes de tudo que já experimentei”, declarou ela.

A bela publicação se trata do apoio de Gisele ao Mês de Conscientização sobre a Amamentação, já que este mês é conhecido como Agosto Dourado.

“Sim, no começo pode ser difícil, pode doer (as rachaduras, o sangramento, o ingurgitamento), mas não importa o quão desafiador, não mudaria essa experiência por nada neste mundo. Me sinto abençoada por poder nutri-los dessa maneira. Parabéns a todas as mães pelo esforço que colocam, não só aquelas que amamentaram, mas também aquelas que não puderam e tiveram momentos dolorosos tentando. Eu celebro todas vocês!”, completou ela.

A modelo é mãe também de Benjamin, de 9 anos, ambos são frutos de seu casamento com Tom Brady.

