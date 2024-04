Viih Tube e Eliezer anunciam segunda gravidez

Viih Tube e Eliezer serão pais novamente! O anúncio da segunda gravidez aconteceu nesta segunda-feira, 29, durante participação do casal no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga. A primogênita, Lua, de 1 ano, também estava presente para ajudar a dar a notícia. Confira o vídeo do momento:

— v v v v videos (@Meduavideos) April 29, 2024

Enquanto o casal tomava café da manhã com a apresentadora, Lua sentou no colo de Eliezer vestindo um macacão com os dizeres “Promovida à irmã mais velha”. No entanto, eles ainda não anunciaram o sexo do segundo filho.

Viih Tube explicou que, desta vez, o Chá Revelação será apenas para familiares.

Na primeira gestação, o evento foi transmitido ao vivo para toda a internet. “Vamos fazer, mas estou um pouco traumatizada. Vai ser só com a família, já vai ser daqui 10 anos pra não dar nem tempo de ter muita gente”, brincou.

Influenciadora deseja segunda gravidez há tempos

“A gente já estava querendo desde que a Lua nasceu. Só estava respeitando meu corpo. Chega em novembro, já tem até um buchinho aí! Estamos com 12 semanas”, compartilhou a youtuber.

Logo após a participação no programa de Ana Maria Braga, o casal oficializou a notícia através do Instagram. Confira o post:

“ESTAMOS GRÁVIDOS DE NOVO! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha. Mas ainda eram poucas semanas pra poder contar pra vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes”, escreveu.

Viih Tube enfrentou dificuldades para engravidar

Há pouco tempo, a influenciadora utilizou as redes sociais para desabafar sobre as adversidades encontradas para engravidar pela segunda vez.

“Oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torço todo mês por ele!”, declarou.