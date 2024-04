Justin Bieber preocupa fãs após postar fotos chorando e fumando maconha

Justin Bieber, 30, deixou a internet apreensiva neste fim de semana após publicar uma série de fotos chorando e fumando maconha. Entre a sequência polêmica de imagens, há alguns registros de seus últimos shows. Confira:

O artista está oficialmente afastado dos palcos desde 2022, centrando os esforços em cuidar de sua saúde mental.

Nos comentários da publicação, os fãs demonstraram preocupação: “Espero que esteja bem, odeio ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto”, escreveu um perfil.

“Por favor, melhore logo?”, afirmou outro. “Está chorando de saudades do palco né? Então volta, querido”, disse um terceiro.

Continua após a publicidade

Até mesmo Hailey Bieber, mulher de Justin, comentou na publicação. “Um lindo chorão”, escreveu a modelo.

Justin Bieber cancelou shows para cuidar de saúde mental

Em 2022, logo após se apresentar no Rock In Rio, o artista, que estava com a turnê mundial “Justice” em andamento, cancelou todos os shows, inclusive os marcados em São Paulo. Na época, Bieber chegou a declarar que estava lidando com a exaustão, e percebeu que a melhor alternativa seria dar uma pausa em sua carreira para cuidar da saúde mental.