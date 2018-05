Em meio às denúncias de assédios e demais violências sexuais cometidas por Morgan Freeman, 80 anos, o Entertainment Tonight divulgou vídeos, na última quinta-feira (24), em que o ator aparece assediando suas repórteres em entrevistas cedidas ao veículo.

“Como vocês conseguem fazer isso o tempo todo? Você tem um vestido que está no meio do caminho entre seus joelhos e sua… Seus quadris. E você senta bem na minha frente. E você cruza as pernas”, disse Morgan a Janet Mock, durante entrevista de divulgação do filme Ruth e Alex, em 2015, enquanto a apresentadora sentava-se e acomodava-se na cadeira em frente ao entrevistado.

Em outra oportunidade, Morgan pergunta à repórter Ashley Crossan se ela é casada e se sairia com homens mais velhos. A jornalista mostra-se desconfortável com a indagação. Ao fim da conversa, ao despedir-se do entrevistado, a apresentadora é submetida a olhares do ator de cima abaixo com o comentário: “Olhe para você.”

Denúncias contra o ator

Nesta semana, Morgan Freeman tornou-se um dos astros de Hollywood acusados de assediar sexualmente mulheres. Ao menos 16 mulheres relataram condutas inapropriadas por parte do ator e oito delas confirmaram terem sido vítimas de assédios sexuais.

Após as denúncia, Morgan emitiu um pedido de desculpas e afirmou não se considerar culpado pelas alegações contra ele.

Leia mais: Após denúncias de estupros, Harvey Weinstein entrega-se para a polícia