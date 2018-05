Oito mulheres acusam o ator Morgan Freeman, 80 anos, de assédio sexual, de acordo com publicação da CNN desta quinta-feira (24).

Entre as vítimas, está uma assistente de produção que relatou ao veículo ter sido submetida a comportamento abusivo de Morgan durante gravações do filme Despedida em Grande Estilo em 2015.

No depoimento, a mulher relata que o astro de Hollywood realizou toques sem consentimento. entre outras formas de assédio durante meses. A assistente acusa Morgan de ter colocado as mãos em sua perna e levantado sua saia enquanto perguntava se ela estava usando calcinha.

Ao todo, 16 pessoas foram ouvidas pela CNN e oito confirmaram terem sofrido assédios e passado por situações com condutas inapropriadas por parte do ator. Entre as vítimas estão colegas de trabalho do artista, ao menos três jornalistas e profissionais contratadas para dar suporte em eventos de divulgação dos filmes do astro.

