Vídeo: Ivete Sangalo para show para apresentação do filho

Filho de peixe… Peixinho é! Ivete Sangalo compartilhou um vídeo de seu filho, Marcelinho, arrasando na percussão durante apresentação da cantora no Salvador Fest, no último domingo (15). No registro, podemos ver como o menino de 9 anos herdou a veia artística da mãe.

“E aí você tem um filho que é exatamente como você sonhou! Tocando percussão na minha banda e desse jeito… Eu mereço. Te amo meu timbaleiro! Que orgulho”, escreveu ela.

O vídeo de Marcelinho rendeu diversos comentários no Instagram. Luan Santana elogiou: “Que coisa linda”. O cantor Belo declarou: “Esse é fora da curva! Já veio pronto! DEUS abençoe!! Marcelinho é brabo”. Já Serginho Groisman comentou aquilo que pensamos logo de cara: “DNA”.

Parece que essa família – Ivete tem mais duas crianças, as gêmeas Helena e Marina, de 1 ano – ainda vai dar o que falar nos palcos!

