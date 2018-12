Vida de Meghan Markle vai virar musical

Agora que Meghan Markle não faz mais trabalhos como atriz, sobrou para o resto do mundo assumir o desafio de representá-la nas grandes (e pequenas) telas. Com essa missão, a BBC acaba de anunciar que está fazendo um musical da duquesa de Sussex. Isso mesmo, um musical.

Programado para ir ao ar no Ano-Novo, a produção foi nomeada ‘The Sixth In Line to be King and I’ (algo como o ‘O Sexto na Fila para ser O Rei e Eu), em referência à peça de musical clássica ‘O Rei e Eu‘. O título fará parte de uma série de musicais de 15 minutos e a escalada para o papel foi a atriz Pippa Evans – que curiosamente não apresenta semelhanças físicas com Meghan.

O musical vai contar a vida da duquesa até o momento atual, além de “olhar para o que promete ser um emocionante 2019 para o feliz casal real, já que eles esperam seu primeiro filho para a primavera”. É, supostamente, uma “celebração inspirada da vida de Meghan Markle até hoje”.

A produção promete ter um ar divertido e atrevido, assim como outras já feitas, como, por exemplo, um cabaré com tema Brexit.

Embora a ideia de um musical inteiro dedicado a Meghan seja excitante, a mulher que a interpreta, Pippa Evans, é branca, o que parece ser uma … interessante escolha de elenco considerando que Meghan é uma mulher de cor?

E no caso de você estar se perguntando, o Kensington Palace definitivamente não foi consultado para o show, o que pode significar algo muito ruim ou muito bom, É esperar para ver!

