A atriz Vera Fischer, 65 anos, adora publicar fotos nostálgicas em seu perfil do Instagram. No último domingo (12), no entanto, ela usou a rede social para declarar o seu amor aos filhos, a atriz Rafaela Fischer, 38 anos, e diretor de fotografia Gabriel Camargo, 24 anos. “Somos uma família muito alegre e unida!”, escreveu a mãe coruja na legenda da foto.

Ola, meus amores! Hoje é dia de sair e jantar com meus filhos Rafaela e Gabriel. Somos uma família muito alegre e unida! A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Nov 12, 2017 at 5:17am PST

No final de setembro, a atriz havia publicado imagens dos dois na infância. “Olhem só como Gabriel já era lindão desde pequenino”, escreveu na legenda da foto em que aparece sorridente ao lado do filho. Gabriel é filho do ator Felipe Camargo, com quem vera foi casada por sete anos.

Oi meus queridos! Olhem só como Gabriel já era lindão desde pequenino 😍 #lembrançasboas #verafischer #gabriel #maedemenino #filhos #infancia A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Sep 26, 2017 at 9:18am PDT

Depois foi a vez de Rafaela ganhar o carinho da mãe na rede social. “Minha linda mais velha! É muito amor!”, escreveu na legenda da imagem em que as duas aparecem sentadas em uma calçada. Rafaela é filha do primeiro marido da atriz, o ator Perry Salles.