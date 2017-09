Filho de Carolina Dieckmann e Marcos Frota está a cara do pai

O ator Marcos Frota, 60 anos, foi acompanhado do filho Davi, 18 anos, ao Rock in Rio no domingo (24) e a semelhança entro os dois chamou a atenção. “O filho do Marcos Frota parece mais o Marcos frota que o próprio Marcos Frota”, brincou um usuário do Twitter em publicação que viralizou na rede social.

O filho do Marcos Frota parece mais o Marcos Frota do que o próprio Marcos Frota pic.twitter.com/negzJNEuK8 — Lucas Soares (@lucaasoares) September 25, 2017

Em fevereiro, falamos sobre a participação da mãe Carolina Dieckmann no Vídeo Show, quando ela comentou sobre a saudade que sente do filho mais velho por morar nos EUA, e ressaltamos o quanto e pai e filho são parecidos.

Mãe de dois meninos, ela está vivendo nos Estados Unidos, mas apenas um dos garotos mora com ela, o caçula José. Enquanto isso, Davi, de 18 anos, fica no Brasil. “Só de falar o nome dele eu começo a chorar. Eu morro de saudade, eu tenho saudade o tempo todo”, emocionou-se.

Durante o depoimento ao programa, foram exibidas fotos do adolescente, que, segundo ela, é reservado e não tem redes sociais. Imediatamente, internautas apontaram as semelhanças entre ele e o pai, o ator Marcos Frota, primeiro marido de Carolina. Compare:

Marcos Frota e Carolina Dieckmann ficaram casados entre 1997 e 2003.