Vera Fischer abre o jogo sobre uso de drogas e relação tumultuada com ex

Um dos maiores nomes da televisão brasileira, Vera Fischer nunca escondeu alguns detalhes da sua vida pessoal. No entanto, no último domingo (25), durante a apresentação da segunda parte de sua entrevista ao “Persona”, da TV Cultura, a atriz falou ainda mais abertamente sobre um momento um tanto conturbado de sua trajetória: o relacionamento com Felipe Camargo e o uso de drogas.

Vera Fischer relembra relação conturbada com Felipe Camargo

“Quando eu fiz a novela ‘Mandala’ aconteceu uma coisa que nunca tinha me acontecido antes, já tinha feito várias novelas com vários atores bonitos, queridos e tudo mais… Só que eu me apaixonei pelo Felipe Camargo”, relembra.

O romance da novela acabou também acontecendo na vida real e, por não gostar de mentiras, Vera Fischer decidiu terminar o seu casamento com Perry Salles, com quem tinha uma filha, Rafaela, e uma ótima vida. “Não foi nada fácil pra ele, pra mim e pra minha filha, principalmente”, afirmou.

A relação com um rapaz tão mais jovem acabou fazendo com que a atriz tivesse uma mudança por completo. Após perder os amigos que tinha em comum com o ex-marido, Vera se viu dentro de um grupo de amigos muito “mais jovens, arrojados, livres e desbocados”.

Para se enturmar, então, ela decidiu experimentar algumas das coisas que os novos amigos faziam, como usar drogas. Embora esse tenha sido o início de um momento muito turbulento de sua vida, Vera Fischer ainda consegue ver beleza no que pôde experienciar. “Isso também é muito rico porque te traz uma ruptura com a coisa absolutamente perfeita”, destaca falando de como tinha sido sua vida até então.

Outro ponto que ela destaca como sendo um presente dos nove anos de relacionamento é o filho do casal, Gabriel. É pelo filho e por momentos bons que viveu no segundo casamento que a atriz não consegue não olhar com carinho para o tempo que dividiu com o ator. “Eu não posso dizer que foi ruim. Não foi ruim. Foi difícil, foi sofrido”, completa ao frisar a consciência da necessidade da separação para evitar transtornos maiores tanto para ela quanto para Felipe Camargo.

