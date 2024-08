Causa da morte de Izquierdo, zagueiro do Nacional, é divulgada

O zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU, morreu na noite de ontem (27), aos 27 anos. Na última quinta-feira (22), ele passou mal dentro do MorumBis, durante o jogo da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Libertadores. Desde então, seguia internado no Hospital Israelita Albert Einstein.

Contudo, após ter o quadro agravado nos últimos dias, Izquierdo não resistiu e veio à óbito.

Causa da morte de Juan Izquierdo

De acordo com o Hospital Albert Einstein, Juan faleceu às 21h38 (de Brasília), nesta terça-feira, em decorrência de “morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.”

Nota oficial do Einstein

O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Dr. Marcos Vinicius Tadao Fujino, neurologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Carlos Vicente Serrano Junior, cardiologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein

O que aconteceu com o zagueiro no MorumBis?

Durante o jogo da última quinta-feira, Izquierdo sofreu uma arritmia seguida de parada cardíaca, caindo sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores.

Continua após a publicidade

Posteriormente, foi necessário reanimá-lo. Ele chegou a ser atendido por médicos dos dois times ainda no gramado, e foi retirado do estádio de ambulância. Ao chegar no Albert Einstein, em estado de parada cardíaca, manobras de ressuscitação foram realizadas, em adição do uso de desfibrilador.

O quadro piorou no último domingo, com “progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”. Juan estava respirando por meio de ventilação mecânica enquanto cuidados intensivos neurológicos eram aplicados.

Izquierdo deixa dois filhos e a esposa

O zagueiro chegou a acompanhar o nascimento de seu segundo filho, há duas semanas. Além disso, era pai de uma menina de dois anos, frutos do relacionamento do atleta com Selena.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.