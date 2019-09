Veja onde Luan Santana pediu Jade em casamento

Romântico assumido, o cantor Luan Santana pediu oficialmente Jade Magalhães em casamento. O pedido aconteceu nesta segunda-feira (16) durante um lindo voo de balão. O passeio foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais do sertanejo.

Na legenda da publicação, Luan aproveitou para se declarar à amada mais uma vez. “Há 11 anos atrás, uma garota de cabelos negros me amarrou debaixo de seus cabelos negros. Ela me conheceu cantando, mas foi ela quem me cantou a canção mais linda. Enquanto eu vivia as emoções de um novo e louco mundo, ela me mostrava um universo de calmaria e paz. Assim Deus nos fez amigos. Depois senti seu beijo, seu cheiro, o toque das suas mãos e vi que o dia era mais colorido do seu lado. Assim Deus nos fez namorados”, disse o cantor.

Luan ainda revelou o desejo de ser pai e construir uma família junto de Jade. “Hoje comecei a imaginar um futuro do seu lado, um filho no meio de nós dois na cama, uma cadeira de balanço na varanda e então assim, perto do céu, acima das nuvens, Deus nos faz noivos. Para quem sempre cantou o amor, hoje eu te entrego tudo o que há de bom em mim. More em mim e me deixe morar em você”, escreveu.

A noiva também compartilhou o momento romântico em suas redes sociais. Em uma foto de sua mão com a aliança, Jade comentou: “Eu sonhei com esse dia. E foi além de qualquer expectativa, mais lindo e mais poético do que eu poderia imaginar. “SIM”, com o céu como cenário, eu te aceitei. Te aceitei desde o dia que te conheci”, começou.

A felicidade do casal rendeu comentários de diversos seguidores, inclusive dos famosos Larissa Manoela, Simone, da dupla com Simaria, Solange Almeida e do DJ Alok.

