Oscar 2024: 5 indicados baseados em livros

Enquanto o Oscar 2024 não chega, que tal mergulhar em livros que originaram filmes indicados à edição deste ano? Aqui, separamos obras literárias para todos os gostos: “Assassinos da Lua das Flores”, por exemplo, retrata a investigação acerca do massacre do povo Osage nos Estados Unidos (e como o caso acabou desencadeando a criação do FBI).

Quem adora fantasia, vai gostar de se aventurar pelas páginas de “A Incrível História de Henry Sugar”, conto de Dahl Roald que inspirou a adaptação da Netflix protagonizada por Benedict Cumberbatch. Demais, né?

A seguir, você confere 5 livros adaptados para o cinema que estão indicados ao Oscar 2024:

Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a origem do FBI

Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a origem do FBI Compre agora: Amazon - R$ 59,82

“Assassinos da Lua das Flores”, dirigido pelo atemporal Martin Scorsese, é um dos filmes mais indicados nesta edição do Oscar. E para criar o longa, o cineasta se baseou no livro de David Grann sobre o massacre do povo Osage nos Estados Unidos.

Através de quase 400 páginas, a obra aborda a história real da primeira grande investigação acerca do crime. Aliás, foi esta mesma investigação que originou o que viemos a conhecer atualmente como o FBI.

A zona de Interesse

A Zona de Interesse - Capa comum Compre agora: Amazon - R$ 58,32

“A Zona de Interesse”, potente longa de Jonathan Glazer, gira em torno da rotina de uma família alemã que vive ao lado de Auschwitz, o principal campo de concentração da Segunda Guerra Mundial.

Extremamente indigesto, o filme é adaptado do livro homônimo de Martin Amis, que retrata este lugar infernal através do ponto de vista de diferentes personagens. O primeiro é Golo Thomsen, um oficial nazista que deseja a mulher do comandante. Paul Doll, o segundo, é quem decide o destino de todos os judeus. E Szmul, o terceiro, chefia a equipe de prisioneiros que ajudam os nazistas na logística do genocídio.

Oppenheimer: O triunfo e a tragédia do Prometeu americano

Oppenheimer (O livro que deu origem ao filme de Christopher Nolan) Compre agora: Amazon - R$ 79,85

Grande parte da aclamação recebida por “Oppenheimer” de Christopher Nolan deve ser creditada ao seu excelente material de origem. Escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin, a biografia do cientista responsável pela criação da bomba atômica chegou a vencer o Pulitzer.

Assim como no filme, o livro aborda desde o período em que Oppenheimer liderou equipes para desenvolver a mortífera arma nuclear, até chegar ao momento em que enfrenta as consequências psicológicas e sociais de sua criação.

A Cor Púrpura

A cor púrpura (Edição especial) - Capa dura Compre agora: Amazon - R$ 65,42

A refilmagem de “A Cor Púrpura” está indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (Danielle Brooks). Assim como a primeira versão cinematográfica de Steven Spielberg, ambas são adaptações da icônica obra de Alice Walker.

Ambientada no Sul dos Estados Unidos, a trama narra a trajetória de Celie, mulher negra, pobre e semianalfabeta. Agredida desde a infância, a jovem passa anos de sua vida acumulando experiências traumáticas. Porém, apesar de toda a melancolia presente no enredo, o livro traz uma história sobre mudanças, redenção e a descoberta do amor transformador.

A Incrível História de Henry Sugar e outros contos

A Incrível história de Henry Sugar e outros contos - Capa comum Compre agora: Amazon - R$ 57,69

Indicado a Melhor Curta-Metragem no Oscar 2024, a adaptação do conto de Dahl Roald protagonizada por Benedict Cumberbatch foi um dos maiores acertos da Netflix no ano passado. O livro, destinado a todas as idades, traz a mesma magia e nostalgia que presenciamos na produção do streaming.

Poor Things

Livro Pobres Criaturas - Edição em Inglês Compre agora: Amazon - R$ 215,61

“Pobres Criaturas”, destaque da atual temporada de premiações, é baseado no livro de Alasdair Gray. Nele, acompanhamos a redescoberta do mundo através dos olhos de Bella, mulher “recém-ressuscitada” pelo cientista Godwin Baxter. Infelizmente, ainda não há previsão para o lançamento da edição em português no Brasil. Porém, tendo em vista o sucesso do filme, isso não deve demorar muito. Até lá, é possível encontrar a versão original (em inglês) na Amazon.