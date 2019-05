Usamos o filtro de bebê nas nossas capas e o resultado é hilário

O filtro do Snapchat que deixa as pessoas com cara de bebê está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Muitos famosos já brincaram com o efeito, como a Tatá Werneck e o Whindersson Nunes, e divertiram os internautas.

CLAUDIA também não ficou de fora! Entrando na onda, colocamos o filtro nas nossas capas e o resultado foi hilário – e muito fofo! Taís Araújo e Fátima Bernardes foram algumas das estrelas que voltaram a ser crianças. Vem conferir!

Taís Araújo

Olha a Taís Araújinho na nossa capa de abril de 2018. Muito fofa, né?

Fátima Bernardes

E a pose da Fátinha? Como não amar?

Maju Coutinho

Nem parecendo uma criança a Maju perdeu sua elegância

Patrícia Poeta

Patricinha com essas bochechinhas de bebê é muito fofa!

Eliana

Olha só que anjinha a Eliana ficou

Grazi

E a Grazi com carinha de adolescente? Amamos!

Rita Lobo

Rita Lobinho está muito graciosa na nossa capinha

