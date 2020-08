Twiggy revela que não queria fazer seu corte de cabelo icônico dos anos 60

O cabelo curtinho e os cílios marcados foram a marca registrada de Twiggy no começo da sua carreira nos anos 60. Porém, nessa semana, a modelo britânica revelou que, no início, não gostou da ideia do corte de cabelo que a ajudou a se consagrar no mundo da moda.

Durante uma participação no podcast Table Manners, a modelo disse que estava em um salão de cabeleireiro muito chique no bairro de Mayfair, em Londres, quando o cabeleireiro sugeriu que eles testassem “um novo corte estiloso”. O ano era 1966 e, na época, ela tinha apenas 17 anos. Apesar de já estar trabalhando como modelo, Twiggy ainda não havia se tornado mundialmente conhecida.

“Eu estava lavando o cabelo quando Leonard Lewis [mais conhecido como Leonard of Mayfair, o cabeleireiro] disse ‘Deixe eu testar esse corte novo em você’. Eu estava deixando meu cabelo crescer e, em um primeiro momento, pensei ‘Não sei se quero que cortem meu cabelo’, mas o salão era muito chique e eu tive vergonha de dizer que não queria fazer. Então, assenti com a cabeça”, explicou Twiggy.

No dia seguinte, a modelo passou 7 horas no cabeleireiro para cortar e tingir os fios. “Foi uma loucura”, contou ao podcast, rindo. Depois do corte, Leonard chamou o fotógrafo Barry Lategan para fazer as fotos em preto e branco que consagraram a carreira de modelo da jovem. “Foi um momento crucial para minha carreira. Leonard colocou as fotos no salão, um jornalista viu e foi assim que tudo começou”, contou.

No podcast, a britânica também falou sobre os cílios inferiores marcados, que também se tornaram sua marca registrada. A ideia surgiu quando ela ainda estava na escola e saía aos finais de semana com as amigas. “Eu estudava em uma escola bem tradicional, tinha que usar uniforme e maquiagem era proibida. Então, aos finais de semana, eu e minhas amigas aproveitávamos para brincar de nos maquiar, como a maioria das adolescentes. Foi assim que esse look surgiu”, disse. Quando começou a trabalhar com a moda, ela eternizou esse tipo de maquiagem.

Twiggy é considerada a primeira supermodel do mundo. Hoje, aos 70 anos, ela comanda o podcast Tea with Twiggy, onde entrevista amigos famosos.