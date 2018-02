O casal Túlio Gadelha e Fátima Bernardes está cada dia mais firme! Além da recorrente troca de declarações nas redes sociais, os dois já estão convivendo com as família um do outro. Tanto que, neste domingo (18), Túlio publicou uma foto ao lado das filhas da amada, as gêmeas Laura e Beatriz Bonemer, em seu perfil no Instagram.

“Ontem conheci o desfila das escolas de samba com elas”, escreveu o rapaz na legenda. É claro que a apresentadora do Encontra não ficou de fora da imagem.