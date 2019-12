“Tinha vergonha de sair de casa”, disse Alice Wegmann à Camila Coutinho

No terceiro episódio do Stupid Talks, programa de entrevista da influencer Camila Coutinho no Instagram, a atriz Alice Wegmann deu detalhes sobre a sua vida profissional e longe dos palcos também. Aos 24 anos, já possui quatro protagonistas em seu currículo, a mais recente foi a vilã Dalila em Órfãos da Terra. Porém, ela desabafa na entrevista que crescer em frente às câmeras não foi uma tarefa fácil. As cobranças sobre o seu corpo e os padrões de beleza fizeram com que Alice mergulhasse em um processo de autoaceitação e transformação. “Antigamente eu tinha até vergonha de sair de casa e deixava de ver meus amigos”. Para ela, o ano de 2019 foi muito importante para aprender a amar o próprio corpo. “Foi um ano que eu fiquei mais à vontade comigo mesma”.

Sem medo de opinar em relação a temas como machismo, homofobia e racismo, Alice usa sua voz em causas e propósitos do qual acredita. “Não estou satisfeita com o mundo do jeito que ele está, a gente precisa sim falar sobre as coisas que incomodam e se colocar de alguma forma, e abrir o espaço para a conversa”,comenta a artista. “Se você está vendo o mundo com tantas injustiças e enxerga oportunidades para transforma-lo não dá para ficar parado”, completa.

Alice revela ainda algumas curiosidades: comenta que o sotaque recifense de Camila foi fonte de inspiração na construção da personagem Maria, da novela Onde Nascem os Fortes; tem a tradição de levantar da cama sempre com o pé direito, uma forma de encarar o dia positivamente e com bons pensamentos; se classifica como ‘rolezeira’, ainda mais se o convite for pra dançar na companhia de seus amigos. Também se considera uma mulher comum, com muita consciência, pé no chão e zero deslumbre. “Poder ser você é um caminho sem volta”, desabafa.

Namorada do agente artístico e chef de cozinha Miguel Ribas há quase um ano, diz que ainda sente frio na barriga ao estar perto dele, e descreve para Camila como foi pedi-lo em namoro, mas já adianta que o casamento ainda não está nos planos do casal.

O bate-papo na íntegra vai ao ar nessa quinta-feira (19) às 21h, no IGTV de influencer. Nos próximos episódios, o público poderá conferir entrevistas com Ellen Milgrau e Patricia Bonaldi.

