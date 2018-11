Ticiane Pinheiro, madrinha de Karina Bacchi, faz homenagem à noiva

Chegou o grande dia para Karina Bacchi e Amaury Nunes. O casal subirá ao altar hoje (29), no Kenoa Spa & Resort, em Alagoas.

Ticiane Pinheiro, madrinha do casal, aproveitou o momento para prestar uma homenagem, em especial para sua amiga. Em uma publicação em seu Instagram, a apresentadora comentou “hoje é o grande dia. Meus afilhados vão se casar e eu serei a madrinha mais feliz do mundo”.

Ela ainda fez um texto carinhoso para Karina: “Ka, quantos momentos já dividimos juntas, muitos felizes, outros nem tanto, momentos profissionais, momentos de lazer, viagens, festas, eventos, desfiles, ‘Simple Life’. Tenho um amor tão grande por você que torço e fico feliz por suas conquistas como se fossem minhas também”.

Ticiane aproveitou o momento para dar um puxão na orelha do noivo. “Cuide bem dela, e como diz o Ítalo, seu sogro, ‘nunca a faça chorar’. Que vocês sejam felizes para sempre. Amém. Estou muito honrada em fazer parte desse momento tão único, tão exclusivo e tão familiar. Amo vocês”, concluiu a apresentadora.

Bastidores da cerimônia

O vestido da noiva será assinado pelo estilista Vitor Marzo, conterrâneo de Karina de São Manuel (SP), que faz roupas para a apresentadora desde que ela era criança.

Em uma entrevista para o Universa, Karina revelou como será o seu vestido: “Quis algo bem romântico, sem decote e sem fenda, para eu me sentir confortável e poder carregar o Enrico durante a cerimônia sem escapar nada.”

O local escolhido para a celebração tem um sentido muito especial. Foi no Kenoa Spa & Resort, em Alagoas, que o noivo, Amaury Nunes, pediu Karina em casamento.

Enrico, filho da noiva, não poderia ficar de fora da cerimônia. O pequeno, de 1 ano, será o pajem do casamento e seu traje foi escolhido por sua mãe. “Pensamos em um look confortável, despojado e bem arejado, com inspiração mediterrânea, que tem a ver com a atmosfera praiana e pé na areia”, disse Karina.

