Aproveitando o clima de Dia das Bruxas, a apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou adoráveis fotos das filhas Rafaella e Manuella. Combinando, as duas meninas usaram fantasias de abóboras e, enquanto Rafa optou por um vestido, a caçula ficou com um macacão laranja com detalhes brilhantes.

“Happy Halloween! Minhas abóboras mais lindas!”, escreveu a mamãe coruja. Coruja também foi o marido César Tralli, que comentou: “É muito amor por essas duas”.

Os fãs não resistiram e também deixaram seus comentários. “Não tem mais lindas! Que overdose de fofura”, escreveu uma seguidora. “Que amor! Muitos doces e travessuras para você”, publicou outra.

