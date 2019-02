Ticiana Villas Boas está grávida e revela o nome do bebê

Ticiana Villas Boas vai ser mãe de mais um menino. A apresentadora e jornalista está grávida de setes meses e revelou ao UOL que já escolheu o nome: Joaquim.

Ela é casada desde 2012 com o empresário Joesley Batista. O casal já tem um menino, que se chama Joesley, assim como o pai.

Leia mais: Victor, da dupla com Leo, ironiza acusações de violência doméstica

+ Gêmeas de Ivete completam 1 ano com festa tropical e dois bolos lindos

Ticiana, que apresentava o reality Bake Off Brasil, no SBT, se afastou da televisão em maio de 2018, após seu marido ter feito uma delação à Polícia Federal, relatando um esquema de propinas de sua empresa JBS com o governo.

Joesley, que é um dos proprietários do Grupo JBS, já é pai de três filhos, frutos de seu primeiro casamento.

Após um ano sumida das redes sociais, Ticiana publicou em seu Instagram um vídeo em homenagem ao jornalista Ricardo Boechat, que morreu num acidente em São Paulo na última segunda-feira (11):

“Boechat. Hoje partiu um grande amigo e minha maior inspiração profissional. Me sinto honrada de ter convivido com ele durante 13 anos, 7 deles diariamente apresentando o Jornal da Band. Sentirei saudade para sempre. Descanse em paz meu amigo.”, escreveu a jornalista, que por quase 10 anos dividiu a bancada com Boechat na Band.