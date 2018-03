Tatá Werneck rebate seguidora que criticou suas celulites

A atriz e apresentadora Tatá Werneck respondeu a provocação de uma seguidora que criticou suas celulites nos comentários de uma foto no programa “Altas Horas”, que foi ao ar no sábado (10/03).

“Meu deus olha as celulites da Tatá Werneck jesus…”, comentou a seguidora. Tatá não deixou barato e rebateu o comentário: “Jesus está olhando pela minha saúde, minha família e minha segurança. Seria pedir demais que, com tantos problemas no mundo, ele olhasse pras celulites. Se nem eu olho…só olha gente que não quer olhar pra si 🙂 Vamos deixar Jesus cuidar do mundo doente. Das mentes mas. Das minhas celulites, quando eu tiver afim, eu cuido :)”

Tatá já afirmou em entrevista a CLAUDIA que não se importa com as opiniões alheias e é adepta ao movimento de sororidade, que prega a união das mulheres. A atriz tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e atualmente está no comando do programa “Lady Night”, do Multishow, e na novela “Deus Salve o Rei“, na Globo.

Que time! #altashoras

