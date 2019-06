Casal se pronuncia sobre jantar desastroso no ‘Mais Você’

Pedro Galvão e Nicole França viraram assunto durante a última quarta-feira (12). Eles participaram de um quadro no ‘Mais Você’ sobre o Dia dos Namorados. O programa encontrou Pedro em um shopping do Rio de Janeiro e o convidou a preparar um jantar surpresa para a namorada Nicole.

Tudo seria perfeito – e clichê – não fosse a reação da jovem, que não fez questão de esconder que odiou o ‘agrado’. “Eu deixei um monte de trabalho acumulado para o fim de semana. Estou cansada. Mas que bom que você está feliz. Aproveite o seu jantar” disse ela. “Estou aqui por consideração, se não ficaria feio pra você”, disse ela.

A atitude inesperada teve grande repercussão nas redes sociais. O casal, que continua junto após o momento constrangedor, foi às redes sociais se justificar. “Pessoas são apenas pessoas, com qualidades e defeitos. É espantoso, na era da empatia e da sororidade, que se julgue pessoas sobre quem nada sabemos baseados em um vídeo de 10 minutos e que essas pessoas sejam submetidas a linchamento moral apenas pela vontade alheia de destilar ódio gratuito e causar sofrimento.”

Eles publicaram a mensagem antes de fecharem a conta numa rede social. Ana Maria Braga disse que optou por mostrar o quadro porque “é a vida real”.

“Ela [Nicole] foi fofíssima com toda a equipe, mas implacável com o Pedro. Essa é a vida real. Nem tudo sai como o que a gente espera na vida. Ligamos para o Pedro e os dois continuam juntos. A Nicole pediu desculpas pelo clima do jantar. Ela disse que estava muito nervosa”, explicou a apresentadora.

Abaixo, leia a mensagem na íntegra:

Estamos na era das fake news, das mídias, onde as pessoas de senso crítico tentam filtrar notícias antes de acreditar em tudo o que se vê… a maioria de nós já assistiu as mídias deturpando vidas de pessoas públicas e artistas. Nos últimos tempos, temos acompanhado muitas pessoas destilando ódio gratuito por causa de temas variados.

Estamos na era de uma suposta empatia/sororidade nas redes sociais, onde assistimos muitos debates sobre femininismo, questões de gênero e apelo sobre igualdade de todos os tipos etc. São temas que possuem muito valor e devem ser respeitados. Mas você – pessoa não pública – já se imaginou sendo exposto de alguma forma como você não gostaria? Já pensou em como se sentiria se te pegassem de surpresa no final de uma semana ruim/cansativa, com fome, sono, muitas responsabilidades/pendências e te usassem de forma que você não esperava? Você já confiou no profissionalismo de alguém? Já pensou que as pessoas têm boletos e responsabilidades? Já pensou que palavras magoam, que as pessoas têm senso crítico e que nem todo julgamento é necessário quando não agrega? Que nem tudo que se vê é verdade? Que as pessoas comuns têm relacionamentos comuns com problemas que só dizem respeito a elas?

Ninguém sabe da realidade do outro, do relacionamento do outro e da reação do outro quando é submetido a situações que já explicitaram que não gostam.

Todos nós gostaríamos que nossas vidas fossem perfeitas como pregam nas redes sociais, ainda mais numa data chamada dia dos namorados, onde o propósito maior é o amor. Mas a vida é imperfeita, assim como os amores fora das novelas.

Pessoas são apenas pessoas, com qualidades e defeitos. É espantoso, na era da empatia e da sororidade, que se julgue pessoas sobre quem nada sabemos baseados em um vídeo de 10 minutos e que essas pessoas sejam submetidas a linchamento moral apenas pela vontade alheia de destilar ódio gratuito e causar sofrimento.

