Com virose, Sônia Abrão é hospitalizada, mas ainda irá trabalhar

Sônia Abrão teve um mal-estar neste domingo (6), o que gerou preocupação em seus fãs. A apresentadora do A Tarde Sua foi levada ao hospital em São Paulo, e ficou internada.

A notícia da internação foi dada por seu irmão Elias Abrão, que publicou em suas rede sociais uma foto da irmã hospitalizada. “Há poucos dias foi a mãe, hoje a irmã. Ainda bem que só tenho mais uma”, contou ele, sem muitos detalhes sobre o que aconteceu. No mês passado, sua mãe escorregou em um tapete e também precisou ser internada.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Apesar do susto, Sônia informou em um vídeo na sua conta no Instagram que foi acometida por uma virose, mas já estava de alta. “Náuseas tão fortes, que precisei tomar a mesma medicação de quem sofre com enjoos de quimioterapia, que são pesados, né? Graças a Deus, tô de alta!”, contou a apresentadora.

Leia mais: Vale a pena ver de novo: os atores que foram destaque em ‘Avenida Brasil’

+ Nina Horta, colunista de gastronomia, morre aos 80 anos

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória