Vale a pena ver de novo: os atores que foram destaque em ‘Avenida Brasil’

Preparados para mais emoção? A novela que parou o Brasil em 2012 será reprisada pela Rede Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. Durante a transmissão, as ruas do país pareciam vazias, e todos estavam atentos à trama de vingança de Avenida Brasil.

Sete anos após seu sucesso absoluto, a novela volta em reprise, contando a história de Nina/Rita (Débora Falabella) e sua incansável busca por justiça contra Carminha (Adriana Esteves), vilã que pintou e bordou durante todos os episódios.

Separamos alguns atores que se destacaram em Avenida Brasil. Ficou curioso? Então confira abaixo!

Débora Nascimento

Atriz e modelo, ela fez participação na novela Paraíso Tropical como Elisa, mas seu auge foi com a personagem sensual Tessália, em Avenida Brasil. Ela chegou a declarar na época que namoraria um cara mais velho, apesar de todo o preconceito.

Tessália, personagem de Débora Nascimento no concurso “Miss Chapinha” na novela avenida Brasil

Mel Maia

A pequena que hoje faz sucesso nas redes sociais e interpreta Cássia em A Dona do Pedaço. Mel teve sua estreia como Nina em Avenida Brasil, que aos 11 anos vê seu pai Genésio (Tony Ramos) falecer no primeiro capítulo, e é abandonada no lixão.

Mel Maia fez sua estreia em Avenida Brasil, contando o começo da história de Nina/Rita

Bruno Gissoni

O ator teve sua estreia, em 2006, na novela Alta Estação com o personagem Kiko, ele também atuou em malhação como Pedro. Em Avenida Brasil, ele foi Iran, craque do futebol do Divino, conquistador que adorava jogar charme nas mulheres nos bailes funk. Atualmente, ele está na novela A Dona do Pedaço como Willian.

Iran, personagem de Bruno Gissoni em “Avenida Brasil

Juliano Cazarré

Ele roubou a cena com Mariano em O Outro Lado do Paraíso, mas já havia brilhado bem antes, em Avenida Brasil. Na trama, ele foi Adauto, ex-jogador de futebol com um grande trauma. Com muitas gafes e frases divertidas, o personagem arrancou boas risadas do público.

Juliano Cazarré arrangou boas risadas na novela Avenida Brasil com o personagem Adauto.

