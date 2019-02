‘Sinta na Pele’: Famosos posam como animais vítimas de maus tratos

Famosos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme participaram de um impactante ensaio fotográfico em prol de uma importante causa.

Nomeada ‘Sinta na Pele’, a exposição promovida pela ONG AMPARA Animal traz uma série de imagens em que diversos nomes do meio artístico posam como animais vítimas de exploração.

Jacques Dequeker é o responsável pelas fotos dos treze artistas que fazem parte da ação, que tem como principal objetivo criticar a realidade em que inúmeros animais se encontram com o tráfico, a caça e o abandono.

Bruno Gagliasso

A exposição tem como intuito fazer com que as pessoas se coloquem no lugar dos animais para que, assim, enxerguem, vivenciem e, de fato, sintam na pele o descaso e negligência vividos diariamente por diversas espécies, que vão desde pets até animais silvestres.

Segundo a ONG, indústrias como a da moda, do Carnaval e do comércio animal ferem e prejudicam milhões de animais todos os anos.

José Loreto e Rômulo Arantes Neto

As imagens pretendem chocar o público ao inverter a realidade e os papéis entre humanos e animais, que sofrem constantemente com uma tortura comum e rotineira, que não choca a sociedade como deveria. “Muitas vezes precisamos de um choque de realidade para mudarmos nossas ações. Causar incômodo e reflexão é a nossa intenção. Fazer com que as pessoas se coloquem no lugar dos animais e se tornem mais humanas.” Declara Juliana Camargo, CEO da AMPARA Animal.

Serviço:

Teatro Prevent Senior Rua Coropé, 88 – Pinheiros, São Paulo