Bruno Gagliasso faz homenagem emocionante a cachorro que morreu

Meu melhor amigo, o Zeca, foi embora, virou anjo…. Quantas saudades eu vou sentir meu amigão…. Que dor…. Mt obrigado por estar ao meu lado tanto tempo, 13 anos de amizade e agora? Uma vida de boas lembranças…. Vai encontrar a Pestinha vai!!!! Nade muito com ela…. vá em todas as piscinas, todos os lagos, todas as praias. Ande bastante de caiaque amigão. Obrigado por tudo Zeca, por me acalmar, por todas as alegrias q vc me deu, pela compreensão, por ficar ao meu lado esse tempo todo… te amo! Desculpa por ter sido tão chato, ranzinza, por não ter te dado o carinho q vc merecia, por não conseguir retribuir todo amor q vc me deu, por não estar tão presente e não te dar toda a atenção q devia. Te amo amigão. Mais tarde vamos nos encontrar e vou te dar todo M&Ms de pasta de amendoim q vc queria, toda bisnaguinha com maionese e queijo ralado q vc roubava, todo churrasco q vc salivava e esperava…. Te Amo Zequinha e nunca vou te esquecer. Bjs com o coração apertado e todo amor do mundo, Papai. ❤️🙏🏿

