O beijo de Gisele Bündchen em Tom Brady que marcou o Super Bowl

Tom Brady conquistou junto com o New England Patriots o Super Bowl, competição de futebol americano que acontece nos Estados Unidos. Quem estava no estádio torcendo por ele era Gisele Bündchen e os filhos, Viviane e Benjamim.

Ao término da partida, no campo do Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a modelo brasileira e os dois filhos o abraçaram com muita emoção. Gisele ainda deu um beijo apaixonado que marcou a final do evento.

Fotógrafos da imprensa do mundo todo registraram a cena, amplamente divulgada por jornais e revistas. O Patriots venceu a partida por 13 a 3 sobre o Los Angeles Rams.