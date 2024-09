Simone Mendes afirma levar vida de “presidiária”; entenda a declaração

A cantora Simone Mendes, 40, afirmou, poucos minutos antes de cantar na ExpoCláudio Rodeio Festival, que sua rotina poderia ser comparada a de um presidiário. A artista revelou não ter liberdade para fazer o que deseja, nem mesmo sair na rua. Através do Instagram, a sertaneja Paula Fernandes apoiou as declarações da colega.

Nas palavras de Simone, a cadeia seria seu camarim e o quarto de hotel. A produtora; a carcereira, o camburão: o carro que usa para ir até o evento; a “condicional”, subir no palco; e o banho de Sol: o show.

As afirmações foram feitas em entrevista à página Conceito Sertanejo. Na ocasião, o veículo perguntou a opinião de Simone sobre o fato de Gusttavo Lima planejar diminuir a quantidade de shows para se dedicar à família.

“O sucesso é muito louco. A gente quer muito, mas quando ele chega é algo tão sério. Tira tantas coisas boas na nossa vida: a privacidade, a vontade de estar com as pessoas que a gente ama, um simples futebol na rua. Acho que é por isso que o Gusttavo para nos botecos das avenidas e tenta ser gente um pouco, de tomar uma de boa”, comentou a estrela.

Ela concluiu: “Eu torço muito para que todos eles que estão vivendo essa fase saiam disso porque é a pior dor do mundo para o familiar de um um parente nessa situação.”

Paula Fernandes concordou com as declarações

Logo após os comentários viralizarem nas redes sociais, Paula Fernandes foi ao Instagram prestar apoio à colega de trabalho.

“Quando os artistas comentam sobre a rotina da estrada, muitas vezes são criticados e questionados: ‘Não era isso que você queria?’. Escolhemos uma carreira linda, cheia de luz, de magia, sonho e encanto, porém, por trás do artista existe um ser humano, que por sua escolha, é privado de coisas essenciais, e tudo bem, faz parte”, escreveu.

