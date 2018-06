Simaria volta a trabalhar com Simone para gravação de clipe

Prestes a completar 36 anos no próximo dia 16, a cantora Simaria deve dar um tempo no descanso médico para gravar um clipe novo com a irmã Simone, 34 anos, nesta segunda-feira (11). Ela está afastada dos palcos há quase dois meses para tratar de uma tuberculose ganglionar.

A novidade foi divulgada por Simone em show na Festa Junina de Votorantin, informa o G1. A dupla irá gravar o clipe da música Ligação, prevista para estar no repertório do novo DVD delas. Segundo ela, a irmã foi autorizada pelos médicos a participar da gravação. A nova canção fala sobre um homem que terminou o namoro por telefone.

No entanto, Simaria só deve voltar aos palcos no dia 9 de agosto em um show no Espaço das Américas, na capital paulista. “No mês de julho, vamos voltar a fazer programas na televisão para anunciar a volta da Simaria”, disse Simone.