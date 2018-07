Simaria escreve texto emocionante sobre pausa para cuidar da saúde

A cantora Simaria, 36 anos, precisou dar um tempo na carreira para se recuperar de uma tuberculose ganglionar enquanto a irmã Simone cumpria sozinha agenda de shows da dupla sertaneja. A previsão é de que ela retorne aos palcos no início de agosto e, aproveitando a pausa para cuidar da saúde, Simaria viajou para as Maldivas com o marido e os filhos. “Há anos que não conseguia ficar grudada com a minha família, eu só trabalhei”, escreveu em seu perfil do Instagram.

Leia o texto completo:

“As vezes é preciso parar! Parar pra se cuidar e refletir. Olhar com a razão, e não com o coração. Sempre me entreguei a tudo que faço, doando o maximo de mim e, muitas vezes, cheguei a esquecer que aqui existia uma pessoa que precisava olhar pra si mesma e se colocar em primeiro lugar.

Foi preciso ficar doente pra entender isso mas, hoje, estou aqui pra agradecer a Deus por cada coisa que ele concede em minha vida. Agradeço a ele por nunca, nunca, me deixar só. Por sempre cuidar de mim e de todas as pessoas que eu amo. Esses dias aqui em Maldivas foi como um remédio para a minha saúde e minha alma.

Há anos que não conseguia ficar grudada com a minha família, eu só trabalhei. Sabe, a frase que a gente mais escuta é “aproveite esse momento da carreira de vcs” e, com isso, acabamos esquecendo que a vida é muito mais simples do que se pode imaginar. Esse tempo foi sagrado pra mim.

Nunca esquecerei de tudo que passei e de tudo que aprendi. Obrigada, senhor, pela familia magica que contruí . Obrigada, senhor, por ser tão maravilhoso comigo. Eu te amo, Deus!”