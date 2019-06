Simaria revela traições

Simaria, da dupla Simone & Simaria, usou seu Instagram, na última quarta-feira (5), para falar de um assunto complicado: traição. Na função ‘stories’ – pequenos vídeos que ficam disponíveis por 24 horas -, a cantora revelou que já foi traída diversas vezes.

“Estava aqui no carro conversando com Adilene e perguntando se ela já tinha levado chifre. Eu já levei tanto chifre que teve uma época que andava torta, empenada. Mas dói. Pense em uma desgraça que dói”, contou no vídeo.

Simaria, em seguida, deu algumas dicas de como fazer a dor da traição passar, citando uma das músicas da dupla. “É como aquela música nossa diz: ‘Se você der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer’. E aí, a saudade não incomoda tanto como incomodava nos primeiros dias”, explicou.

A cantora ainda aconselhou os fãs que passaram pela mesma situação a não retomarem o relacionamento. “Se você já terminou há três meses, não volte para esta miséria. Porque se você voltar, vai voltar para o mesmo inferninho de antigamente. Pensamento do dia”, finalizou.

