Silvio Santos deu uma alfinetada em Claudia Leitte meses após polêmica

Silvio Santos deu uma cutucada em Claudia Leitte durante seu programa no último domingo (24). No ‘Jogo das Três Pistas’, jogavam Mamma Bruschetta e Falcão quando o apresentador deu algumas dicas para que eles adivinhassem um nome famoso.

“Artista que tira da vaca com duas sílabas… Leite. Artista que faz show… Ela faz show e enche o saco… Claudia Leitte”, disse Silvio. No ano passado, a cantora e o dono do SBT protagonizaram uma polêmica.

Ele recusou um abraço em Claudia durante o Teleton porque disse que ‘ficaria excitado’. Ela ficou constrangida e chegou a falar sobre a situação em suas redes sociais.

O caso teve grande repercussão na internet e envolveu outros famosos, que se posicionaram contra ou a favor de um dos lados.

