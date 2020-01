Shakira: “Adoro as festas do Neymar porque posso comer brigadeiro”

Nascida em Barranquilla, Colômbia, Shakira é uma Cinderela dos tempos modernos. Bonita, famosa, com uma coleção de hits que já atingiram o topo das paradas, uma linha própria de perfumes, dois filhos lindos e um marido de deixar muita mulher babando (ela é casada com o jogador de futebol espanhol Gérard Piqué). Para se manter sob os holofotes por tantos anos – já são 24 desde que lançou o primeiro álbum –, a receita, pelo menos para ela, é simples. “Trabalhar muito! Eu amo o que faço e me esforço todos os dias para agradar os meus fãs.” Com o tempo, a cantora, 38 anos, também entendeu o que lhe cai bem e usa isso a seu favor. Depois de várias mudanças de visual, o cabelo superloiro, por exemplo, é algo do qual ela não pretende

mais abrir mão. A seguir, esse e outros segredos da bela.

Durante todos esses anos de carreira, você mudou de visual várias vezes e muitas delas radicalmente. Agora, parece que deu um tempo. Por quê?

Como todas as mulheres, eu amo mudanças. Acho que cada look representa uma fase da nossa vida e é normal querer se enxergar de maneira diferente de tempos em tempos. Hoje, não sinto mais essa necessidade. Primeiro porque acho que meu cabelo não aguentaria mais uma mudança e também porque foi assim que conquistei o Gérard. Então, é sinal de que funciona, não é? (risos)

Desde que você se casou com Piqué, sua vida mudou muito. Você foi para Barcelona e teve dois filhos. Como isso influenciou a sua rotina de beleza?

Veja bem, ter dois filhos altera tudo na vida de uma mulher e não só na rotina de beleza. Hoje, tenho que malhar muito mais para manter a forma. Não encaro isso como uma coisa negativa porque eu amo me exercitar, mas não tenho mais a mesma facilidade para entrar em forma. Todos os dias, eu faço algum tipo de atividade física, apesar de não ter uma rotina muito fixa. Gosto de jogar tênis e basquete e faço isso pelo menos três vezes por semana.Também corro e faço exercícios aeróbicos.

E quanto à alimentação? Você também teve de mudá-la?

Não. Só mudo minha alimentação quando estou perto de turnês e quero secar o corpo, aí faço uma dieta de 1,2 mil calorias por dia. Mas eu sempre me alimentei bem. Procuro passar longe de industrializados e comer o mais naturalmente possível, apesar de ter algumas perdições, como chocolate. Adoro quando tem festa na casa do Neymar ou do Adriano (brasileiros que jogam no Barcelona, mesma equipe de Piqué) porque posso comer brigadeiro à vontade. (risos) Sou louca por esse doce brasileiro.

Você é muito vaidosa?

Um pouco. Com o tempo, aprendi o que me faz bem e não abro mão disso. Tenho aquela rotina da maioria das mulheres, de passar protetor solar todos os dias, tomar vitaminas para melhorar a pele, essas coisas. Mas não enlouqueço! Quando você se torna mãe, aprende a abdicar de muitas coisas, pois o tempo diminui bastante.

Mas você se preocupa bastante com a sua imagem, certo?

Claro! É normal para uma pessoa pública como eu. Hoje, faço quase tudo em casa. Meus cabeleireiros vêm até mim porque ir aos salões é quase impossível. Tento deixar o cabelo sempre hidratado, senão ele não aguenta tanta química. Também tenho personal trainers que me ajudam.

Você é adepta de procedimentos estéticos, como laser e outros tratamentos feitos em consultório?

Eu sou medrosa e tenho pavor de essas coisas darem errado. Sou bem fiel à natureza. Costumo me cuidar com cremes e

fazer exercícios, mas fujo de procedimentos invasivos.

Como é dar o seu nome a perfumes?

É incrível! Acho que é um jeito de os fãs se conectarem comigo. E eu não apenas dou meu nome aos produtos como também participo de toda a criação. Tenho a sorte de o processo acontecer aqui, em Barcelona, onde moro, então observo e dou palpite em todas as etapas. Escolho e analiso mil aromas, testo as combinações e mudo o que não gosto até que o resultado seja perfeito.

Tem planos para expandir a linha Shakira para outros tipos de produto, como maquiagem?

Por enquanto, não. Estou feliz com os perfumes e não acho que tenho tempo para pensar além disso. Quando resolvo participar de algum projeto, gosto de fazer direito e não de apenas colocar o meu nome nele.

Você vem bastante ao Brasil, tanto que fala português perfeitamente (Shakira é fluente em cinco línguas). Do que mais gosta no país?

Sem dúvida, das pessoas! Acho os brasileiros super-receptivos e me identifico muito com isso. As pessoas no Brasil têm essa coisa latina, que é parecida com os colombianos. Estão sempre felizes! Também gosto muito das praias e da comida. Pensando bem, faz tempo que não vou ao Brasil para passar férias. Preciso marcar uma viagem logo.