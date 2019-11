Fátima Bernardes celebra dois anos com Túlio: “isso quer dizer amor”

A apresentadora Fátima Bernardes usou o Instagram para fazer uma homenagem ao namorado, o político Tulio Gadêlha, e celebrar dois anos de relacionamento.

“Em dois anos, vivemos mais de um milhão de minutos. Nem sempre pertinho como gostaríamos, mas sempre conectados, juntos, compartilhando a vida, as dores e os sonhos. Hoje é muito melhor que em 2 de novembro de 2017. Naquele primeiro fim de semana, escrevi: “quem sabe isso quer dizer amor”. Agora, troco pra “isso quer dizer amor” . E é bom demais, seja no Recife, no Rio de Janeiro, em Brasília ou em qualquer outro lugar. Te amo. Feliz dois anos”

Curiosamente, Túlio usou palavras semelhantes para homenagear a amada: “Dois anos com ela. Já podemos dizer que estamos juntos “há anos”. Nem sempre fisicamente, como gostaríamos. Mas juntos. No pensar, no sentir, no querer. Estamos mais juntos do que nunca. Te amo. Perto ou longe, te amo. Te amo há anos. Amo cada minuto ao seu lado”

Além do teor parecido. Ambos usaram a mesma hashtag: #cadaminutoimporta. Fofos, né?