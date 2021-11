Sem comer alho e cebola, Sandy aprende a cozinhar com chefs em programa

Teve corte, queimadura, problemas de conexão e muita cantoria. Assim Sandy – sim, a cantora – estreou como cobaia de um novo programa de culinária brasileiro. Inspirado num modelo norte-americano, com versão com Selena Gomez, Sandy + Chef, chega à HBO Max depois de muita expectativa.

Sandy admitiu, durante entrevista coletiva, que ela já não cozinhava muito antes de virar mãe, mas que diminuiu bastante seu tempo na cozinha depois do nascimento de Theo, hoje com 7 anos. Apesar da falta de rotina, ela jura que adora cozinha e, claro, comer, especialmente chocolate e chá.

Sandy tem o que ela mesma chama de “um paladar mais restrito”. Ela até come bastante coisa, mas nadinha de alho e cebola – e evita pimentão, couve-flor e alguns frutos do mar. Considerando que muitas receitas começam com o combo alho e cebola refogados, ela enfrenta alguns percalços fora de casa.

“Meu maior medo foi quando fomos para a Turquia, mas me surpreendi. Foi muito fácil comer sem alho e cebola e a comida era uma delícia, os doces eram maravilhosos”, contou ela em entrevista a CLAUDIA. Na gravação do programa, os chefs convidados foram avisados e contornaram superbem esse desafio, mas apresentaram outros. “O Thiago Castanho me fez comer peixe de rio, que eu normalmente não gosto, e estava maravilhoso”, revela Sandy.

No primeiro episódio – todos gravados remotamente, com Sandy em casa, com sua família, e o chef em sua casa –, com Paola Carosella, ela prepara uma massa recheada e um crumble de manga com frutas vermelhas, sobremesa que Sandy diz que já fazia antes e que adora. A gravação atrasou bastante por problemas técnicos e falta de conexão, como todo mundo que viveu os tempos remotos experimentou, mas não dá para perceber pelo ânimo de Sandy, que canta Galopeira a plenos pulmões observada pelo marido, Lucas, o pai, Xororó, e a mãe, Noely. “Foi muito gostoso poder fazer isso junto com eles”, afirmou.

Continua após a publicidade

Boa aluna e bem instruída pelos profissionais, Sandy supera limites e garante que mesmo quem não tem muita habilidade pode se dar bem na cozinha. Orgulhosa, a cantora garante que sabe fazer um arroz frito na chapa incrível, e ainda dá uma dica de ouro para quem tem medo de se aventurar na culinária: “Deixar todos os ingredientes prontos antes, separados, picados, ajuda muito. Essa organização na hora de cozinhar faz toda a diferença”.

A seguir, nossa conversa com Sandy.