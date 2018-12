Sandra Annenberg usa vestido desenhado por jovem autista

Sandra Annenberg, 50 anos, utilizou no Melhores do Ano 2018, premiação do programa Domingão do Faustão, um vestido feito por um rapaz com autismo. Em seu Instagram, a apresentadora agradeceu o prêmio que ganhou na categoria ‘Jornalismo’ e aproveitou para contar a curiosidade sobre seu look.

No texto publicado pela apresentadora, ela contou que a o desenho da roupa é obra de Jackson Salvadeu, de 21 anos, estilista responsável pelo modelo utilizado por ela.

“Ele desenhou um vestido longo, de gala, lindo, mas eu não tinha onde usar. Quando fui indicada ao ‘Troféu Domingão’, minha filha me lembrou dele. Procurei a produção do programa e o pessoal do figurino topou o desafio, fizeram o vestido e cá estou”, contou Sandra para o site oficial do programa.

Algumas horas depois da publicação, Salvadeu enviou um vídeo para a apresentadora. “O brinco combinou com o vestido”, comemorou ele ao lado de Fernanda Teixeira, responsável pela Acesa (Associação Cultural Educacional Social e Assistencial Capuava).

