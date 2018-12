Claudia Leitte grava clipe no Pelourinho com referências a Michael Jackson

View this post on Instagram

Claudia Leitte gravou hoje o clipe do single ‘Saudade’, que conta com a parceria do Hungria. O clipe que também conta com a participação do Olodum, tem como conceito homenagear grandes nomes da música, além da releitura de vários sucessos como “They Don’t Care About Us”, de Michael Jackson, que também foi gravado no Pelourinho. Foto: @tiagocaldasfotografia . . . . @claudialeitte #claudialeitte