Julia Roberts é conhecida por diferentes papéis que interpretou nas telonas. Dentre eles, a determinada prostituta Vivian de Uma Linda Mulher é considerado por ela aquele que a consagrou no cinema mundial.

Apesar do grande sucesso da época, o filme, na visão da estrela, não teria o mesmo espaço do passado nos dias de hoje.

Em entrevista publicada na última sexta-feira (15) no jornal The Guardian, Julia explicou sua opinião. “Há tantas coisas que você poderia considerar um problema. Mas não acho que isso não impeça as pessoas de curtirem o filme.”

Lançado em 1990, Uma Linda Mulher é considerado um dos grandes clássicos do cinema. Estrelado por Julia e Richard Gere, o filme conta a história de um empresário, Edward, que contrata os serviços de Vivian para acompanhá-lo em jantares durante uma viagem.

Acontece que ambos acabam se apaixonado e mostrando que, apesar de viverem em mundos completamente diferentes, podiam se sentir atraídos um pelo outro.

Leia mais: George Clooney critica imprensa em defesa a Meghan Markle