Rihanna é criticada por vender roupas de pele de animal em sua grife

A grife de roupas de Rihanna, a Fenty, virou alvo de muitas críticas na internet nessa semana. O caso começou quando internautas perceberam que algumas das peças da marca, como jaquetas e acessórios, eram 100% feitas de pele de cordeiro. Um dos casacos custa 3.660 dólares, o equivalente a 15.344 reais, e um cachecol 760 dólares, 3.186 reais.

A cantora está sendo duramente criticada pelos simpatizantes do movimento fur-free (livre de pele, em tradução livre). Grandes marcas do mundo da moda já aderiram ao movimento, como Michael Kors, Chanel, Versace, Gucci, Ralph Loren, Tom Ford e Giorgio Armani. No lugar, elas usam técnicas inovadoras com peles e pelos sintéticos.

Muitos internautas acreditam que o uso desse tipo de material em 2019 é um retrocesso, mas outros dizem que é hipócrita criticar Rihanna quando várias pessoas ainda consomem carne e outras marcas fazem uso de pele . Confira alguns dos tweets:

Desculpa gente mas casaco de pele em pleno-quase-2020 é um baita retrocesso Rihanna mulher, tu és inteligente demais pra isso, dá tempo deletar essa linha de produção aí e começar outra mais sustentável, bixa — Sandra Costa (@bySandraCosta) November 13, 2019

militantes querendo cancelar a rihanna pela pele animal // militantes indo fazer comprinhas em marcas q exploram mao de obra escrava, estampa racista etc pic.twitter.com/38jalHMhtT — pgb givlia (@giulia_zamo) November 14, 2019

Sempre achei a Rihanna muito marketing e pouca verdade nela, agora tá aí fazendo casaco de pele 100% animal. Cadê a militância na hora de ganhar dinheiro né — 111 Anittas in Hawaii 🧜‍♀️🗝 (@Nossaheinlucas) November 13, 2019

O auge vocês quererem justificar o errado, nós comemos carne por necessidade e uma cultura que vêm há milhoes de anos atrás, agora usar pele de animal pra se exibir e luxar é pura ignorância e falta de senso. A Rihanna não ta cancelada mas ela errou e MUITO pic.twitter.com/tWGo9MzEkM — P’Christian (@NongChristian) November 13, 2019

todas as vezes que vocês cancelam a Rihanna as coisas dela continuam aumentando o preço e eu não tenho dinheiro pra comprar os mimos.. porra galera eu esperava o boicote pra comprar batom por 2 reais e nem isso vocês conseguem.. pic.twitter.com/73kbEaXVIq — iara (@truefenty) November 13, 2019

que porra que querem cancelar a rihanna por causa de um casaco de pele de cordeiro VCS COMEM CARNE MANO PAREM DE SER SELETIVOS — ambientalista chata pra caralho (@baunilh4) November 14, 2019

