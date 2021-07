Além de Reynaldo Gianecchini, outra estrela sairá da Globo

As mudanças no quadro de funcionário da Rede Globo estão a todo vapor nos últimos meses. Reynaldo Gianecchini, 48 anos, foi a última baixa da emissora, que manterá um vínculo com o ator por meio de contrato por obras, assim com boa parte dos artistas vem optando.

Para o F5, a emissora confirmou a informação, mas garantiu que a relação segue amigável. “A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros (…) Reynaldo Gianecchini tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, informou a emissora.

Conhecido por seus papeis de galã, Gianecchini atuou em grandes produções da teledramaturgia nacional, como Laços de Família, em 2000, Mulheres Apaixonadas, em 2003, Da Cor do Pecado, 2004, Verdades Secretas, em 2015, e, por último, A Dona do Pedaço, em 2019.

Ainda não se sabe qual será o futuro profissional do ator, mas as especulações de trabalho nas plataformas de streaming são fortes.

Nesta semana, outra estrela global afirmou que deixará a emissora em breve. Em um comentário no Instagram, Grazi Massafera expressou seu descontentamento com a forma que o Governo Federal vem conduzindo a pandemia.

Ao ser questionada sobre uma possível interferência da emissora em sua opinião, a atriz respondeu: “Não estou do lado da Globo. Inclusive vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade, minha senhora”, afirmou Grazi.