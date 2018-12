Em vídeo emocionante, Ana Furtado revela que está curada do câncer

View this post on Instagram

Enfim, a última sessão de radioterapia…🙏🏻 A vida é movimento e transformação. Tudo o que nos acontece tem um sentido para estar acontecendo. Para nos fazer mais fortes. Para sermos capazes de compreender com mais profundidade o sentido da existência. Apreciem cada momento. Cada segundo de vida é um privilégio. Agradeço a todos que ao longo deste meu caminho me mandaram mensagens de amor, força e esperança. A todos os sorrisos e abraços que eu recebi nas ruas. A todas as palavras que não foram ditas, mas sentidas no fundo do meu coração através de um simples carinho. Às orações e desejos de melhoras. Eu me senti muito amada e amparada nos últimos meses. A todos vocês que me ajudaram a fazer dessa minha jornada uma experiência positiva, transformadora e inspiradora o meu muito obrigada ❤️🙏🏻 Acabou!!!! A CURA é minha!!!!