Cristiana Oliveira comemora aniversário: “55 plena e feliz”

A atriz Cristiana Oliveira celebra neste sábado (15) seus 55 anos. Mas a idade definitivamente não é uma preocupação dela, que publicou no Instagram uma foto com a família para celebrar a data. Na legenda da foto com os filhos, a artista escreveu: “55 plena em feliz”.

Além disso, ela ainda aproveitou as vésperas da data para publicar uma foto de maiô já em clima de aniversário. “Meu pré Niver… 5.5 e muito feliz!!!!”, escreveu. O clique ganhou diversos elogios dos fãs, que aproveitaram os comentários para exaltar a beleza de Cristiana. “Dando pau em menina de 15″, disse um fã, “A mais bonita de todas”, escreveu outro.



Confira a foto:

